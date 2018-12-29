Джоан Плаза прокомментировал готовность баскетбольного "Зенита" к "Цедевите"

Тренер клуба рассказал о шансах подопечных в следующей встрече в рамках Еврокубка.

Главный тренер баскетбольной петербургской команды "Зенит" Плаза рассказал о грядущем матче в рамках Еврокубка. Специалист отметил, что спортсмены из Северной столицы смогут добиться успеха, если будут действовать с той же отдачей, что и показывают себя на тренировках.

Напомним, что ближайший матч "сине-бело-голубых" пройдет 9 января в 20 часов в городе на Неве. Баскетболисты выйдут против хорватского клуба "Цедевита".

Ранее спортсменам удалось одержать вверх над пермской "Пармой" в выездном соревновании.

Фото: Вконтакте/БК "Зенит"