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Джиллиан Андерсон исполнит роль Маргарет Тэтчер

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Актриса присоединилась к актерскому составу сериала про жизнь королевы Елизаветы II.

Американская актриса Джиллиан Андерсон сыграет премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне сериала "Корона". Об этом говорится в социальных сетях проекта.

Андерсон известна своей ролью агенты Даны Скалли в сериале "Секретные материалы". Актриса заявила, что очень взволнована и рада стать частью проекта Netflix.

В данный момент новые эпизоды про жизнь королевы Елизаветы II  находится в производстве. Сериал транслируется с 2016 года. За время вещания проект выиграл две премии "Золотой глобус".

Премьера третьего сезона состоится 17 ноября на Netflix. Дата выхода эпизодов с Андерсон пока не известно. 

Видео: YouTube/The Late Late Show with James Corden, Max Fox, Netflix 

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Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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