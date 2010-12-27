Джеймс Ганн раскрыл актёрский состав "Отряда самоубийц 2"

Часть актерского состава изменилось.

Постановщик второй части "Отряда Самоубийц" Джеймс Ганн опубликовал актерский состав картины. Пост с кастом фильма режиссер разместил в своих социальных сетях.

Из старой гвардии к своим образам из первой части вернутся Марго Робби, Джай Кортни, Юэль Киннаман и Виола Дэвис. Также в картине сыграют Идрис Эльба, рестлер Джон Сина, Нэйтан Филлион, Сторм Рейд, режиссер "Тора 3" Тайка Вайтити, брат постановщика нового "Отряда" Шон Ганн и другие.

Картина расскажет о специальном отряде суперзлодеев, которые власти Америки под угрозой смерти привлекают для спасения мира. В предстоящей картине в команду войдут такие новый злыдни, как Бронзовый Тигр, Человек-в-Горошек, Король Акул, Миротворец и Крысолов.

Напомним, что первый фильм, снятый Дэвидом Эйром вышел на экраны в 2016 году. Фильм собрал в прокате 725 млн долларов, однако получил массу негативных отзывов от фанатов и от критиков.

Фото: открытые источники