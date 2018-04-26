Джаред Лето спел с фанатами в центре Петербурга и раздал билеты на концерт

Вечером 26 апреля вокалист группы "30 seconds to Mars" Джаред Лето спел с петербуржцами в центре города.

Вечером 26 апреля в центре Петербурга вместе с фанатами группы "30 seconds to Mars" спел вокалист музыкального коллектива Джаред Лето. Также жителям Северной столицы фронтмен раздал билеты на концерт 27 числа. Об этом сообщает "Фонтанка".

Изначально фан-встречу вокалист назначал в своем Instagram в 16:45 на Дворцовой площади, но планы музыканта изменили военные. Подходы к Эрмитажу перекрыли из-за подготовки к параду в честь Дня Победы.

По информации издания, кто-то пустил слух, что встреча перенеслась на Исаакиевскую площадь, затем группа фанатов столпилась на углу Невского проспекта и Большой Морской улицы. Джаред Лето "явился народу" только к шести вечера, вокалист находился неподалеку от Певческого моста. Под гитару Лето спел с поклонницами и раздал обещанные бесплатные билеты самым преданным фанатам.

Концерт группы "30 seconds to Mars" пройдет 27 апреля в СКК. Музыканты представят свой пятый альбом America.

Видео: instagram.com/p/BiCZFmvFXLY/?taken-by=hudobica