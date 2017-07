Трехкратный обладатель "Грэмми" сыграет в Петербурге на "Усадьба Jazz"

Джон Скофилд посетит Петербург в рамках своего выступления на фестивале “Усадьба Jazz”. В этом году артист удостоился сразу двух номинаций.

Американский гитарист получил две премии “Грэмми” в категории “Джаз”. Первую награду - за композицию “I’m So Lonesome I Could Cry” в номинации “лучшая сольная джазовая импровизация”, вторую - за лучший джазовый инструментальный альбом (“Country for Old Men”). В 2016 году артист также забрал одну из статуэток за альбомом “Past Present”.

В 2017 году фестиваль проходит под эгидой “Без пластика”. Девиз не только пропагандирует бережное отношение человека к природе, но и поддерживает распространение качественной и достойной музыки. С 19 по 21 июля билеты на “Усадьбу Джаз” можно приобрести по “летней” цене - 1500 рублей. Именно так организаторы хотят поддержать жителей и гостей города, которым не повезло с переменчивой петербургской погодой.

В рамках Года экологии фестиваль проведет информационно-просветительские мероприятия для детей, в частности, эко-квест. Все гости смогут поучаствовать в программе раздельного сбора мусора и даже посадить дерево на одной из аллей Елагиного острова.

Организаторы создадут в Санкт-Петербурге сразу три площадки. На сцене “Партер” выступят Джон Скофилд, мэтр российского джаз-рока “Аукцыон”,ансамбль “Пролетарское танго” и начинающая группа “Меджикул”. В пространстве “Jazz Club” споют и сыграют самые маленькие поклонники джазовой музыки.

Новшеством этого года станет площадка “Jazz&World”, на которой исполнители со всего мира представят родную для себя музыку. Среди стран-участников: Гвинея, Бразилия, Тунис, Индия.

“Мне кажется, “Усадьба Джаз” - настоящее петербургское культурное достояние”, - отмечает президент фестиваля Мария Семушкина. “Фестиваль в Петербурге не уступает московскому по именами, по качеству исполнения и по посещаемости. Приходят иностранные туристы в том числе, потому что сочетание изысканной архитектуры и прекрасного лайн-апа выделяет нас и ставит в ряд с мировыми фестивалями”.

Видео: Piter.tv