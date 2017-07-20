Как сообщает "Конкретно.ру", в Пушкине двухлетний малыш выпал из окна третьего этажа.
Мальчика доставили в больницу 19 июля с многочисленными травмами.
Мать пострадавшего мальчика, 22-летняя гражданка Узбекистана, рассказала, что малыш спиной облокотился на стекло, которое в результате давления разбилось и ребенок упал.
Семья полная, на учете в полиции не состоит. Указанную квартиру мигранты снимают.
Вчера, 12:09
860
Двухлетний малыш упал с третьего этажа в Пушкине
В Пушкине двухлетний малыш выпал из окна третьего этажа.
Как сообщает "Конкретно.ру", в Пушкине двухлетний малыш выпал из окна третьего этажа.