Семьи с детьми и ветераны присоединились к сбору помощи для военных в Петербурге

Петербуржцев попросили помочь военнослужащим, проходящим лечение в госпиталях.

Петербургское отделение "Народного фронта" передало гуманитарную помощь военнослужащим, проходящим лечение в хирургическом отделении Военно-медицинской академии. В набор вошли принадлежности для купания, гель для стирки, медицинские маски, одноразовые пеленки, чай, кофе и печенье.

В организации отметили, что для пациентов важны не только необходимые в быту вещи, но и внимание со стороны окружающих. К сбору присоединяются жители Петербурга разных поколений, в том числе семьи с маленькими детьми и ветераны, пережившие блокаду Ленинграда.

Сбор помощи для военных госпиталей продолжается в офисе "Народного фронта". Принимаются пеленки и подгузники, влажные салфетки, зубные щетки и пасты, нетканые салфетки, моющие средства и одноразовая посуда.

Передать вещи можно по адресу: улица Марата, дом 82, офис 6. Сбор продлится до 30 октября. В начале ноября гуманитарную помощь планируют доставить в военные госпитали.

"Народный фронт" приглашает всех желающих присоединиться к инициативе и поддержать военнослужащих, которые проходят лечение.

Фото: пресс-служба "Народного фронта" Петербурга