Двухлетний ребенок получил тяжелые травмы после аварии во дворе

Мальчик выбежал из-за припаркованного во дворе авто.

Ребенок 2017 года рождения попал под колеса автомобиля в Красногвардейском районе, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, инцидент по адресу улица Даниила Хармса, 7 произошла около 18:45 11 сентября. Водитель 1984-го года рождения на Мерседесе сбил мальчика во дворе. Ребенок выбежал из-за припаркованного автомобиля. Пешеход получил тяжелые травмы.

По факту произошедшего ведется проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что во дворе жилого дома на Богатырском забил грязевой фонтан.

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