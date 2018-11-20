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Двух братьев из Выборга обвиняют в браконьерстве
Сегодня, 20:41
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KaterinaKono13

Двух братьев из Выборга обвиняют в браконьерстве

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В общей сложности, братья незаконно выловили более сотни мелких рыб.

В Выборгском районе Ленинградской области идет подготовка к судебному слушанию по делу о браконьерстве. Участниками судебного дела стали два брата из Выборга. Об этом сообщает сетевое издание "47News".

Как утверждают в правоохранительных органах, мужчинам 40 и 48-ми лет предъявлено обвинение по части  3 статьи 256 УК (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, 1 мая 2018 года обвиняемые на надувной лодке вышли в акваторию озера Балаково в Выборгском районе. Там обычно нерестятся  щука, окунь, плотва, карп.

В общей сложности, братья незаконно выловили более сотни мелких рыб. На месте преступления их застали инспекторы Росрыболовства.

Источник: сетевое издание "47News"

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Категории: Выборг, Новости Выборгского района,

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