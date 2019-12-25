В ходе осмотра выяснилось, что в доме № 39 "А" на Невском проспекте повреждена ваза белого мрамора.

В понедельник, 16 марта, стало известно, что дворец творчества юных оштрафовали за разбитую вазу XIX века. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города на Неве.

Как оказалось, во время проверки специалисты обнаружили на Невском проспекте повреждена ваза белого мрамора в форме кратера. Произведение искусства датировано второй половиной XIX века. Известно, что на вазе изображены рисунки на мифологические темы.

Суд оштрафовал Дворец творчества на 100 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что Александринский театр будет бесплатно транслировать спектакли онлайн в период пандемии.

Фото:википедия