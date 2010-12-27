Двойные стандарты и скачущие цены: как в Ленинградской области формируют коммунальные тарифы

Разбираемся на примере Выборгского района, почему областные и районные коммунальные предприятия по факту обладают разными полномочиями и возможностями. История о том, как выборжане стали платить за воду на 60% больше после перехода местного "Водоканала" в подчинение региона.

В кризис бедные становятся еще беднее, а богатые еще богаче - гласит народная мудрость. Эту мысль нельзя назвать абсолютной истиной, но в ней немало правды. Наша экономика устроена так, что крупные игроки на рынке всегда получают больше гарантий и помощи, чем небольшие предприятия. Сравните полномочия гигантов-монополистов и небольшого бизнеса, и поймете - что позволено Юпитеру, не дозволено быку. Та же логика действует и в народном хозяйстве регионов. Самую серьезную поддержку получают столицы (которые и без того живут неплохо), чуть хуже субсидируются регионы, а районным городкам остается надеяться на собственный незначительный доход. И это при том, что значительная часть этих самых налогов утекает как раз на областной и федеральный уровень.

Такая вот "перевернутая пирамида". Такие правила игры. Вряд ли есть смысл спорить с ними - это должны делать другие люди. Политики или члены правительства. Но иногда перекосы в полномочиях районных, областных или федеральных предприятий настолько велики, что на них стоит обратить внимание. В противном случае экономике этих самых городов и областей может быть нанесен реальный урон.

Один из таких случаев- ситуация с коммунальными тарифами в Ленинградской области. Разберем ее на примере работы организации ЛенРТК, которая и отвечает за формирование тарифных сеток. Это будет история про двойные стандарты. У нас есть повод полагать, что в ЛенРТК систематически и достаточно жестко ограничивает своих партнеров в районах, оставаясь максимально лояльной к предприятиям областного уровня. Вспомнить хотя бы историю с Выборгским "Водоканалом", и его работой до и после перехода под крыло Правительства Ленинградской области.

Часть 1. "ЛенРТК" и Выборгский "Водоканал"

Начнем сразу с фактов. Даже - с цифр. До 2018 года ОАО "Выборгский Водоканал" подчинялся районным властям. В этот период ЛенРТК согласовывал предприятию тариф в 28.62 рубля за кубический метр водоснабжения и 30.31 рубля за кубический метр водоотведения. Итого - 58.93 рубля за метр кубический.

В 2018 году предприятие превратилось в часть областного ГУП "Леноблводоканал". И ЛенРТК согласовали организации тариф в 46.04 рубля за водоснабжение и 42.63 рубля за водоотведение. Итого - 88.67 рублей за метр кубический.

Это были цифры. И, если вам еще нужны какие-то разъяснения, то мы готовы их предоставить.

Итак, перед нами рост примерно на 60%. В чем тут дело? Неужели вода так подскочила в цене? Или предприятие запустило в Выборгском районе кампанию по полной замене коммуникаций, которая требует "инвестиционной надбавки" к тарифу? Ничего подобного. Может быть, все-таки на областном уровне качество работы организации резко возросло? Читаем комментарии в соцсетях и не находим особого позитива про "Водоканал" от выборжан.

Вот лишь пара комментариев, которая показывает отношение выборжан к областному Водоканалу

Дело в том, что еще раньше, когда "Водоканал" был местным, действительно выборгским, предприятие постоянно запрашивало у ЛенРТК возможность повысить тариф. На тот тариф, который тогда утверждал ЛенРТК, выборсгкий водоканал еле сводил концы с концами, не мог ничего нового построить и модернизировать, но при этом делал все возможное для того, чтобы услуги водоснабжения и водоотведения были бесперебойными для населения. Аварии, как и везде, конечно же случались, но услугу население получало всегда

Коммунальщики честно говорили, что 58.93 рубля за кубический метр - это мало для качественной работы "в ноль". Не говоря уже о прибыли предприятия. Но им систематически отказывали, предлагали экономить и спускали минимально возможные цифры в качестве обоснования. Затем коллеги ЛенРТК из областного правительства признали ОАО "Выборгский Водоканал" кризисным, перевели его в свое подчинение... и как только он стал частью их команды... повысил тариф на те самые 60%.

Еще раз - "Водоканал" не расширял свои территории на 60%. Не запускал вместо обычной воды обогащенную витаминами и серебром водицу. Он просто перешел из районного подчинения в областное. И тарифы тут же взлетели! Вот только Выборгский район уже этих денег не получит, они пойдут через областную казну.

В Выборге уверены: если бы такой тариф был у Выборгского "Водоканала" - предприятие само бы строило необходимые объекты инфраструктуры, очистные, КНС... Денег бы хватило на многое. Вот прошел год, когда уже о областного ГУПа такой тариф, но что было сделано ими? Качество воды как-то не улучшилось, что-то мы не видим новых километров труб и канализаций... а тариф-то повысился существенно!

Складывается впечатление, что в области экономят какие-то собираемые деньги сверх старых тарифов, не позволяя делать это предприятиям на местах, поскольку им одобряют небольшие тарифы, а как только предприятие становится областным - деньги текут рекой!

Спрашивается, а где сохранение баланса интересов, предусмотренное Конституцией РФ? Отдаленно все это напоминает некое отнятие предприятий в пользу ГУПов и прочих крупных игроков. Злые языки в профессиональной среде коммунальщиков даже поговаривают о схеме "занизил тариф - разорил предприятие - забрал предприятие - повысил тариф - получил профит". Эти же злые языки напоминают, что одним из инициаторов вливания выборгского водоканала в ГУП был небезызвестный вице-губернатор Коваль, который нынче находится в СИЗО за схожие действия. Но... Мы все-таки не верим в злонамеренность профессионалов из ЛенРТК. Однако тенденция на лицо. Например, с недавних пор в похожей ситуации оказалось и другое предприятие из Выборгского района.

Часть 2. "ЛенРТК" и "Выборгтеплоэнерго"

И здесь начнем с цифр.

На октябрь 2018 года экспертами ЛенРТК был установлен тариф для работы АО "Выборгтеплоэнерго" в 3020 рублей за гикокалорию. Накануне 2019-го года Минэкономразвитие утвердило индекс инфляции в сфере тарифообразования - 4%. Предприятия по всей России получили возможность увеличить тарифы на соответствующий процент. Однако ЛенРТК утвердил для акционерного общества "Выборгтеплоэнерго" тариф на 2019-й год - 2710 рублей за гикокалорию.

Теперь снова переходим к разбору.

Итак, акционерное общество из Выборга ждало законной возможности повысить тариф на 4%. Это только инфляция. Здесь даже не учитывается рост НДС до 20% (который усиленно замалчивается в СМИ - но этот рост произошел). Не рассматривался и рост цен на дизель на 10 рублей - а часть котельных в районе работает на дизеле.

Посчитаем: 3020 + 4% = 3140 рублей за гикакалорию. Однако по логике областных чиновников из ЛенРТК это неверное тождество. Верное - 3020 + 4% = 2710.

Канал Piter.TV уже запросил у ЛенРТК официальное разъяснение о том, почему по всей стране тарифы на электроэнергию растут, а в случае с Выборгтеплоэнерго они чудесным образом понижаются. Наши источники в коммунальной отрасли утверждает, что в случае с ВТЭ предприятие получило отписку с размытым упоминанием нормативных актов и требованием предоставить дополнительные. Говоря простым языком, в ЛенРТК просто "включили бюрократов", закрывая глаза на реальное положение дел.

Уже сейчас на предприятии признаются - оказывать качественные услуги за такой тариф - крайне тяжело. Реальная стоимость услуги возросла на порядок - а плата за них сократится на 10%. Люди опасаются, как бы ВТЭ не постигла судьба "Водоканала". А что? В области легко может появиться ГУП "ВыборгЭнерго" областного подчинения. И, если оно поглотит местного игрока, ЛенРТК вряд ли станет сдерживать тарифы в Выборгском районе. +60% не хотите ли? Тревожная перспектива и для организации, и для населения.

Ситуацию усугубляют постоянные проверки со стороны областных ревизоров. ЛенРТК и их коллеги требуют тонны бесполезных документов и постановлений, что сказывается на качестве работы предприятия. Наши источники уверяют, что в подобной ситуации находился и "Водоканал" накануне перевода под региональное управление (после чего число проверок резко сократилось - зачем областным проверять своих же?).

Часть 3. ЛенРТК и все-все-все.

Мы рассказали вам лишь об одной организации, которая по-разному относится к клиентам из районов и области. Увы, тенденция гораздо шире. Все чаще и чаще судьбу малых городов доверяют не местным предприятиям, менеджерам, компаниям... а передают на подряд областным организациям. Или даже представителям других регионов.

Из последних примеров - капитальный ремонт в Выборге. В городе и районе немало строительных предприятий, которые готовы дать работу местным жителям, которые хотели бы ремонтировать местные дома и знают их специфику. Что мы увидели на практике? Вопросом целиком и полностью занимался областной Фонд Капремонта. Подряды получили предприятия из Петербурга и даже Москвы. В итоге многие из них "сели в лужу". Весь Выборг знает, чем закончилась эта история. Текущие крыжи, трещины на фасадах, судебные иски с москвичами... Жалобы на приезжих строителей и результаты их трудов поступают в местную администрацию и областное правительство до сих пор! "Мы бы сами лучше сделали" - пишут люди в соцсетях. Сделали бы - это точно. Да только кто им даст.

И речь не только о Выборге. Тот же Фонд капитального ремонта собирает средства по всей области. Сколько собрано? Сколько из собранного освоено? Сколько из освоенных бюджетов достались местным подрядчикам? Или снова все деньги по "перевернутой пирамиде" утекают к более крупным рыбам. И это при том, что провинившегося подрядчика из родного города куда проще найти и обязать исправить ошибки. Но дома в Выборге, Тихвине, Всеволожске, Гатчине продолжают раз за разом ремонтировать подрядчики из Питера и Москвы. Ищи их, потом, ищи-свищи...

И, если так будет продолжаться в других отраслях коммунального хозяйства, то скоро нас ждет централизованное управление выборгским водоотведением из Москвы... ремонтом местных крыш из Петербурга... и лифтремонтом с офисом во Владивостоке. Деньги и работа продолжат утекать из родного района, а повысится ли от этого качество предоставляемых услуг - вопрос риторический. Пока что люди видят только рост тарифов. И это очень тревожно.

