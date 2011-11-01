Двое пожарных пострадали при тушении пожара в ночном клубе на севере Москвы

К тушению огня МЧС привлекло специальный поезд.

Прошлым вечером в Москве случился пожар, охвативший ночной клуб, автосервис и склад. В ходе ликвидации огня двое пожарных получили ожоги лица.

В ГУ МЧС сообщили, что мужчины могли пострадать из-зы резкого выброса пламени. От госпитализации они отказались.

Новость о пожаре в Керамическом проезде, 8а поступила на пульт дежурного в шесть часов вечера. Площадь пожара составила 200 кв. м. Прибывшие на место сотрудники МЧС справились с огнем за два часа. К тушению пожара был привлечен специальный поезд, из-за чего движени в сторону Москвы пассажирских поездов было приостановлено.

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