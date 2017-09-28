Жалобы проституток обернулись арестом двух полицейских

Вечером 28 сентября двое оперативников уголовного розыска были отправлены в СИЗО после жалоб о превышении должностных полномочий с применением насилия и грабеже.

Как сообщает "Фонтанка", 28 сентября двоих оперативников уголовного розыска отправили в СИЗО после жалоб о превышении должностных полномочий с применением насилия и грабеже.



Подозреваемые были арестованы на два месяца - до 27 ноября. Выборгский районный суд удовлетворил ходатайство следствия, однако подозреваемые по делу просили отказать в его удовлетворении. Заявления проституток, после которых возбудили дело, оперативники называют ложными обвинениями.



Накануне издание сообщало, что обыски проводились у четырех полицейских, в том числе у этих подозреваемых. К оперативникам нагрянули после заявления девушек из публичного дома в Выборгском районе. Женщины рассказали, что минувшим летом полицейские явились в публичный дом и некрасиво вели себя: одну женщину ударили. После визита оперативников дамы обнаружили пропажу мобильного телефона.



В пятницу, 29 сентября суд изберет меру пресечения для двух оперативников.