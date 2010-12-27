Двое бомжей едва не зарезали пенсионера в Петербурге

В Петербурге парочка бездомных напала с ножом на пожилого гражданина.

Полиция Петербурга расследует странную историю с конфликтом между двумя бомжами и пожилым мужчиной. Как сообщает "ПолитЭксперт", ЧП случилось 20 августа. Бездомные напали с ножом на пенсионера во дворе на улице Большевиков. Причина такого дерзкого поведения 51-летней дамы и 36-летнего мужчины неизвестна. Сообщается, что они воткнули нож в живот петербуржца и убежали. Мужчина смог самостоятельно вызвать скорую помощь, и был экстренно госпитализирован. Сейчас он находится в тяжелом состоянии под постоянным контролем врачей.

Вскоре полиция задержала преступников. Они оказались бездомными петербуржцами. В ближайшее время их ждут следствие и суд.