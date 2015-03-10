Движение по КАД в районе Кронштадтского шоссе перекроют в ночь на 4 ноябряь на 4 ноября

Временные ограничения связаны с монтажом опор при реконструкции развязки.

В ночь на 4 ноября на Кольцевой автодороге введут временные ограничения движения в связи с реконструкцией развязки КАД и Кронштадтского шоссе. Как сообщила Дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга, полное перекрытие движения планируется с 02:00 до 02:30 и с 03:30 до 04:00 на съезде С8 (виадук через КАД по Кронштадтскому шоссе), при этом по основному ходу КАД движение сохранится.

Работы связаны с монтажом рамных опор в рамках реконструкции транспортной развязки на 126+500 км КАД. Дорожные службы обеспечат проезд машин экстренных служб на всех участках перекрытия.

Просим быть внимательными! Соблюдайте скоростной режим, следите за дорожными знаками, разметкой и ограждениями. Пресс-служба Дирекции КЗС

Параллельно в городе продолжаются другие масштабные дорожные работы: на Большом проспекте В.О. до 26 ноября ограничен проезд от Гаванской до Детской улицы, на Университетской набережной с 6 по 19 ноября сузят движение для прокладки водопровода, а на Долгоозёрной улице в Приморском районе до 7 мая 2026 года действуют ограничения из-за прокладки инженерных сетей. На Новой улице до 30 апреля 2026 года сужено движение в связи со строительством трассы М-32. Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты и использовать альтернативные пути объезда.

Ранее Piter.TV сообщал, что в четырех районах Петербурга перекроют движение из-за ремонта дорог.

Фото: Piter.TV