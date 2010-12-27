Движение по Володарскому мосту ограничили из-за ремонта

Рабочие сузили проезжую часть из-за работ на дорожном полотне.

В Петербурге дорожные службы ограничили движение по Володарскому мосту. С 6 по 26 августа на переправе будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим власти города приняли решение временно "сузить" проезжую часть для автомобилистов. Ремонтом будут заниматься представители "Мостотреста", Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Владельцы частных транспортных средств отмечают,что подобная мера приведет к затяжным пробкам в утренний и вечерний час пик. Чтобы избежать коллапса, сотруднки будут на несколько часов в понедельник утром и пятницу вечером убирать аварийные ограждения, чтобы освобождать проезд для машин.

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