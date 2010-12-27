Движение на фиолетовой ветке петербургского метро останавливали из-за зацеперов

Сотни петербуржцев застряли на станции "Волковская". Часть людей уже поднялась на поверхность, так и не добравшись до "южных" станций.

UPD: по состоянию на 23.30, в социальных сетях появились сообщения о восстановлении движения на Фрунзенско-Приморской линии. Точной информации о поимке зацеперов не поступало. По слухам, в подземке задержали двоих потенциальных нарушителей.

В метро Петербурга транспортный коллапс: временно приостановлено движение поездов на южном участке Фрунзенско-Приморской линии. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Пресс-служба метрополитена подтвердила эту информацию в общении с корреспондентом Piter.TV. Специалисты уточнили, что движение по фиолетовой линии работает только на участке от станции "Комендантский проспект" до "Волковской".

По предварительным данным, причиной ЧП стало проникновение в подземку группы зацеперов. Метрополитен ведет активные поиски хулиганов, которые затерялись в промежутке между "Волковской" и "Шушарами". На это время для обеспечения безопасности всех участников происшествия отключен контактный рельс.

Мобильный корреспондент Piter.TV сообщает о сотнях людей, которые не могут добраться до своих домов. Так, на "Волковской" на поверхность уже вышла крупная группа петербуржцев. Многие из них решили добираться до дома наземным транспортом. Похожие сообщения приходят со станций "Бухарестская" и "Международная". Часть очевидцев пишет, что видели "людей, пробежавших в тоннель".

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург