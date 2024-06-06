Две петербурженки получили сроки за вымогательство у гражданина Турции

Смольнинский районный суд признал девушек виновными в преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Жертву избили и требовали крупную сумму.

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор двум местным жительницам, признав их виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как установило следствие, Сабина Белякова и Инна Шарапова вступили в сговор с тремя петербуржцами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство. В декабре 2024 года девушки пригласили гражданина Турции в квартиру на 2-й Советской улице под предлогом совместного досуга.

После того как потерпевший по просьбе фигуранток принес наркотические средства, в помещение зашли трое соучастников. Злоумышленники представились сотрудниками организации "Стоп Наркотики" и, угрожая вызовом полиции и привлечением к уголовной ответственности, потребовали от мужчины 1,3 миллиона рублей. Затем они нанесли жертве не менее 18 ударов кулаками по корпусу.

Потерпевший, опасаясь за свою безопасность, согласился перевести требуемую сумму. Однако в разговоре с другом на турецком языке он успел попросить вызвать правоохранителей. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали обеих фигуранток и двух их сообщников.

Суд приговорил Белякову и Шарапову к двум годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

