Две петербурженки получили сроки за вымогательство у гражданина Турции

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор двум местным жительницам, признав их виновными в вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Как установило следствие, Сабина Белякова и Инна Шарапова вступили в сговор с тремя петербуржцами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство. В декабре 2024 года девушки пригласили гражданина Турции в квартиру на 2-й Советской улице под предлогом совместного досуга.
После того как потерпевший по просьбе фигуранток принес наркотические средства, в помещение зашли трое соучастников. Злоумышленники представились сотрудниками организации "Стоп Наркотики" и, угрожая вызовом полиции и привлечением к уголовной ответственности, потребовали от мужчины 1,3 миллиона рублей. Затем они нанесли жертве не менее 18 ударов кулаками по корпусу.
Потерпевший, опасаясь за свою безопасность, согласился перевести требуемую сумму. Однако в разговоре с другом на турецком языке он успел попросить вызвать правоохранителей. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали обеих фигуранток и двух их сообщников.
Суд приговорил Белякову и Шарапову к двум годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
