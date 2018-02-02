Снегоуборщикам скользко на дорогах: в Петербурге уборочная техника дважды попала в ДТП

В Петербурге утром 2 февраля снегоуборочные машины попали в ДТП несколько раз.

В Санкт-Петербурге за утро 2 февраля снегоуборщики попали в дорожные аварии два раза. ДТП произошли на Васильевском острове и на Петроградской стороне.

На улице Наличной, перед мостом, снегоуборщик столкнулся с автомобилем "Форд Кугу", в результате чего движение трамваев было приостановлено. Отметим, что сегодня на улицах Петербурга работет сотни спецмашин из-за снегопада, который был накануне.

Вторая авария произошла на Чкаловском проспекте, у Пионерской улицы. КАМАЗ коммунальщиков притерся к "Гетц". Из-за утреннего ДТП собралась пробка в сторону Красного Курсанта от станции метро "Чкаловская".

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