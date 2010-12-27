Два жителя Петербурга получили по 15 лет тюремного срока

В Санкт-Петербурге вынесли приговор двум мужчинам, которые зверски убили, а после обокрали человека.

12 октября в отношении Виталия Доброхотова и Дмитрия Пекарского суд вынес приговор за убийство и разбой, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следствие установило, что 15 апреля 2015 года мужчины в состоянии сильного алкогольного опьянения, находясь в квартире на Софийской улице, затеяли конфликт с хозяином. В результате разбирательств они забили мужчину табуретом и нанесли ему 27 ударов ножом. Пострадавший скончался на месте преступления. После убийства преступники провели в квартире обыск и похитили мобильный телефон, телевизор, плед, халат и даже еду. Общая сумма кражи оценена на 17,5 тыс. рублей.

Подсудимые признали вину частично. Суд назначил им срок 15 лет колонии строго режима каждому.