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Два жителя Петербурга получили по 15 лет тюремного срока
Сегодня, 15:43
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nadiputintseva
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Два жителя Петербурга получили по 15 лет тюремного срока

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В Санкт-Петербурге вынесли приговор двум мужчинам, которые зверски убили, а после обокрали человека.

12 октября  в отношении Виталия Доброхотова и Дмитрия Пекарского суд вынес приговор за убийство и разбой, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Следствие установило, что 15 апреля 2015 года мужчины в состоянии сильного алкогольного опьянения, находясь в квартире на Софийской улице, затеяли конфликт с хозяином. В результате разбирательств они забили мужчину табуретом и нанесли ему 27 ударов ножом. Пострадавший скончался на месте преступления. После убийства преступники провели в квартире обыск и похитили мобильный телефон, телевизор, плед, халат и  даже еду. Общая сумма кражи оценена на 17,5 тыс. рублей.

Подсудимые признали вину частично. Суд назначил им срок 15 лет колонии строго режима каждому.

 

 

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Категории: Новости СПб

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