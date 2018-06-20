Два симметричных ДТП засняли на Авиаконструкторов

В аварию попали две серебристые машины, а в нескольких метрах от них в такой же ситуации оказались красные автомобили.

В воскресенье, 28 апреля на пересечении проспекта Авиаконструкторов и улицы Долгоозерной автолюбитель заснял нетипичную ситуацию. В аварию попали две серебристые машины, а в нескольких метрах от них в таком же положении оказались красные автомобили.

Пользователи соцсетей шутят, что таким образом водители отметили Пасху.

" Как Пасхальные яйца побились цвет в цвет, день в день! Христос Воскресе!" - написал один из пользователей.

Пользователи соцсетей также отмечают, что аварии в этом месте - явление нередкое из-за смещенного центра и разбитой дороги. Основной причиной становится невнимательность водителей.

Фото: скриншот