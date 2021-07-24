Два самолёта с гуманитарной помощью вылетели из России на Кубу

Общий вес продукции составляет 88 тонн.

Из России на Кубу вылетели два самолета с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в Министерстве Обороны РФ.

В сообщении ведомства сообщили, что с подмосковного аэродрома Чкаловский в Латинскую Аме­ри­ку вылетело два самолёта Ан-124 "Руслан", груженные продовольствием, индивидуальными средствами защиты и более 1 млн медицинских масок. Общий вес продукции составляет 88 тонн.

Самолеты осуществляют доставку гуманитарной помощи по поручению президента России Владимира Путина.

Видео: Министерство Обороны РФ