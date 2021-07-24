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Два самолёта с гуманитарной помощью вылетели из России на Кубу

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Общий вес продукции составляет 88 тонн. 

Из России на Кубу вылетели два самолета с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в Министерстве Обороны РФ.

В сообщении ведомства сообщили, что с подмосковного аэродрома Чкаловский в Латинскую Аме­ри­ку вылетело два самолёта Ан-124 "Руслан", груженные продовольствием, индивидуальными средствами защиты и более 1 млн медицинских масок. Общий вес продукции составляет 88 тонн. 

Самолеты осуществляют доставку гуманитарной помощи по поручению президента России Владимира Путина.

Видео: Министерство Обороны РФ

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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Щелконогов Игорь
Сегодня 17:41

Зажравшееся у нас правительство . Особенно Путин , который не может победить рост цен , нищету народа , безработицу , поднять медицину не на словах , а на деле . Отправляет сотни тонн гуманитарной помощи в страну , на Кубу , которая выгнала в своё время наши военные базы . Вот такое у нас правительство .

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