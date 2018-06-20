Два псевдосудебных пристава потребовали у выборжанки несуществующий долг в 160 тысяч рублей

Объяснять, как именно накопился долг гости не стали. И когда они поняли, что дверь им не откроют ушли.

Две женщины, представившись судебными приставами, потребовали у жительницы Выборга долг в 160 тыс. рублей. Однако семья напуганной выборжанки уверена, что долгов у нее нет

К моей маме 17 апреля пришли две некие женщины, представившись судебными приставами, потребовали 160 тыс. рублей. Точно с рассказа мамы не поняла, но женщины напирали, что пришли по поручению неких теплосетей. рассказал Ирина (имя изменено по просьбе источника)

Объяснять, как именно накопился долг гости не стали. И когда они поняли, что дверь им не откроют ушли.