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Два популярных киносайта заблокировал Роскомнадзор
Сегодня, 12:42
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nadiputintseva
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Два популярных киносайта заблокировал Роскомнадзор

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Роскомнадзором заблокировано для популярных сайта с кинофильмами по решению суда

Роскомнадзором были  заблокированы два сайта с "пиратским" кино по решению Мосгорсуда. На двух ресурсах без разрешения правообладателей авторских прав размещались кинокартины.

11 сентября федеральная служба сообщила,  что доступ запрещен к сайтам gidonline.club и yourcinema.tv. Оба ресурса ежемесячно посещали от 3 до 37,7 млн человек.

Два популярных киносайта заблокировал Роскомнадзор

Мосгорсуд вынес решение на основании заявления ООО "МЕГОФИЛЬМ". По сообщению службы сайты заблокированы раз и навсегда. При этом стоит  отметить что ссылки сайтов по прежнему работают. 

фото: скриншоты 

 

Теги: кино , новости россии
Категории: Новости СПб Кино

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