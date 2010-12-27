Два популярных киносайта заблокировал Роскомнадзор

Роскомнадзором заблокировано для популярных сайта с кинофильмами по решению суда

Роскомнадзором были заблокированы два сайта с "пиратским" кино по решению Мосгорсуда. На двух ресурсах без разрешения правообладателей авторских прав размещались кинокартины.

11 сентября федеральная служба сообщила, что доступ запрещен к сайтам gidonline.club и yourcinema.tv. Оба ресурса ежемесячно посещали от 3 до 37,7 млн человек.

Мосгорсуд вынес решение на основании заявления ООО "МЕГОФИЛЬМ". По сообщению службы сайты заблокированы раз и навсегда. При этом стоит отметить что ссылки сайтов по прежнему работают.

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