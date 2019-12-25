Два поджога автомобилей произошли в Ленобласти ночью 1 августа

Неизвестные сожгли две машины в Выборгском и Всеволожском районах.

1 августа ночью сразу в двух районах Ленобласти были полностью уничтожены огнем два легковых автомобиля. Как сообщают Piter.TV источники в правоохранительных органах, оба случая были квалифицированы как умышленные поджоги после изучения записей с камер видеонаблюдения.

Первый случай произошел в Светогорске на Красноармейской улице: неизвестный облил автомобиль Kia Spectra, принадлежавший сотруднице детского лагеря, и поджег его, после чего скрылся. Аналогичным образом был уничтожен микроавтобус "ГАЗель" возле поселка Казармы.

Сотрудники правоохранительных органов Выборгского и Всеволожского районов возбудили уголовные дела по ст. 167 УК РФ - умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Ранее жительницу Мурино задержали по подозрению в умышленном поджоге дома и автомобилей бывшего сожителя.

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