Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Два подростка пострадали в аварии на Ивановской улице
Сегодня, 22:02
0
ProkVad
42

Два подростка пострадали в аварии на Ивановской улице

0
 
 

Два подростка пострадали в ДТП в Невском районе

Авария произошла сегодня вечером в Невском районе Санкт-Петербурга. О ней сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.


Сейчас известно, что около 19:55 на Ивановской улице, 19, 24-летний мужчина на «Фиате Дукато» совершил столкновение с 41-летним водителем «Мерседеса».


В результате аварии пострадали два человека, пассажиры «Мерседеса» – мальчики 2008 и 2009 годов рождения. Оба госпитализированы в удовлетворительном состоянии, сообщает «Водитель Петербурга».


На данный момент по факту ДТП проводится проверка.

Фото: pixabay
 

Теги: авария , дтп , невский район , спб
Категории: Новости СПб Лента новостей ДТП Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5