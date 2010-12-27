Два подростка пострадали в аварии на Ивановской улице

Два подростка пострадали в ДТП в Невском районе

Авария произошла сегодня вечером в Невском районе Санкт-Петербурга. О ней сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.



Сейчас известно, что около 19:55 на Ивановской улице, 19, 24-летний мужчина на «Фиате Дукато» совершил столкновение с 41-летним водителем «Мерседеса».



В результате аварии пострадали два человека, пассажиры «Мерседеса» – мальчики 2008 и 2009 годов рождения. Оба госпитализированы в удовлетворительном состоянии, сообщает «Водитель Петербурга».



На данный момент по факту ДТП проводится проверка.

Фото: pixabay

