Два пилота погибли в результате столкновения планеров в Германии

По факту аварии проводится расследование.

В субботу, 11 июля, в небе над немецким городом Дюльмен столкнулись два легких самолетов. Об этом сообщает издание Bild.

Информация об аварии поступила в экстренные службы около 14:45 по московскому времени. Инцидент случился возле серебряного озера между Хальтерном и Дюльменом.

В результате происшествия оба пилота самолетов скончались. На место крушения прибыли представители воздушного надзора районного правительства и Федеральное бюро расследований авиационных происшествий. По факту аварии проводится расследование.

Фото: bild.de

Видео: YouTube / Cargospotter