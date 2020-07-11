Два пилота погибли в результате столкновения планеров в Германии

В субботу, 11 июля, в небе над немецким городом Дюльмен столкнулись два легких самолетов. Об этом сообщает издание Bild.
Информация об аварии поступила в экстренные службы около 14:45 по московскому времени. Инцидент случился возле серебряного озера между Хальтерном и Дюльменом.
В результате происшествия оба пилота самолетов скончались. На место крушения прибыли представители воздушного надзора районного правительства и Федеральное бюро расследований авиационных происшествий. По факту аварии проводится расследование.
Фото: bild.de
Видео: YouTube / Cargospotter
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все