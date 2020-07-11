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Два пилота погибли в результате столкновения планеров в Германии

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По факту аварии проводится расследование. 

В субботу, 11 июля, в небе над немецким городом  Дюльмен столкнулись два легких самолетов. Об этом сообщает издание Bild.

Информация об аварии поступила в экстренные службы около 14:45 по московскому времени. Инцидент случился возле серебряного озера между Хальтерном и Дюльменом.

В результате происшествия оба пилота самолетов скончались. На место крушения прибыли представители воздушного надзора районного правительства и Федеральное бюро расследований авиационных происшествий. По факту аварии проводится расследование. 

Фото: bild.de

Видео: YouTube / Cargospotter

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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