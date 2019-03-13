Два петербургских подростка отравились наркотиками и алкоголем

Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

В субботу, 24 октября, стало известно, что полиция начала проверку по факту госпитализации несовершеннолетних в Московском и Невском районах, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Вечером в пятницу, 23 октября, во двор дома №30 на Кузнецовской улице вызвали карету скорой помощи: молодым людям, находящимся в наркотическом опьянении, потребовалась помощь врача. Медики госпитализировали 16-летнего подростка с острым пероральным отравлением этанолом в тяжелом состоянии. Через несколько часов того же дня врачи приехали на вызов к дому №1/1 на улице Бадаева. Оттуда в больницу увезли 18-летнюю девушку с острым пероральным отравлением неизвестным психотропным веществом. Ее состояние также оценили как тяжелое.

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Фото: Piter.TV