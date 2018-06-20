Два молодых человека стали жертвами мужчин с сайта знакомств в Петербурге

В результате встречи один из них недосчитался крупной суммы денег, другой - телефона.

Двое молодых людей стали жертвами мужчин с сайта знакомств. Об этом сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН "Оперативное прикрытие".

Накануне около 13:30 возле метро "Ломоносовская" 24-летний молодой человек сел в машину к мужчине, который представился Денисом. С ним он ранее познакомился на сайте знакомств. Малознакомый мужчина пригрозил распространить информации интимного характера и заставил юношу снять с банковской карты 87,5 тысячи рублей, отдать золотые цепочку и крестик, затем высадил свою жертву на проспекте Большевиков и скрылся.

Похожая ситуация произошла в тот же день около 22 часов. 22-летний молодой человек пришёл в квартиру дома № 4 на улице Морской Пехоты вместе с мужчиной, с которым ранее познакомился на сайте знакомств. Спустя некоторое время в квартиру зашли двое неизвестных преступников и отобрали у молодого человека телефон, после чего скрылись. Возбуждены уголовные дела, проводится проверка.