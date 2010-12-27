Два курьера врезались в друг друга на Невском проспекте

Курьер на велосипеде получил повреждения.

Вечером 12 сентября на Невском проспекте произошла авария с участием двух курьеров, один двигался на авто, другой - на велосипеде, сообщила "Gazeta.SPb".

Инцидент произошел на главном центральном проспекте около дома №56. Курьер "Яндекс. Еды" попал под колеса автомобиля, подробности неизвестны. Оказалось, что мужчина за рулем легковушки также работает доставщиком еды. На место прибыла "скорая помощь" и полицейские.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента аварии ВАЗ-2109 и скорой в Ленобласти.

Фото: pixabay.com