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Два курьера врезались в друг друга на Невском проспекте
Сегодня, 22:39
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nadezhda_sib

Два курьера врезались в друг друга на Невском проспекте

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Курьер на велосипеде получил повреждения.

Вечером 12 сентября на Невском проспекте произошла авария с участием двух курьеров, один двигался на авто, другой - на велосипеде, сообщила "Gazeta.SPb".

Инцидент произошел на главном центральном проспекте около дома №56. Курьер "Яндекс. Еды" попал под колеса автомобиля, подробности неизвестны. Оказалось, что мужчина за рулем легковушки также работает доставщиком еды. На место прибыла "скорая помощь" и полицейские. 

Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента аварии ВАЗ-2109 и скорой в Ленобласти. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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