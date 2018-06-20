Два исторических района Петербурга получат новые названия

Соответствующее постановление от 28 марта было опубликован на сайте Смольного.

В Петербурге новые имена получат два исторических района на севере Петербурга. Такое постановление было опубликовано 28 марта на сайте Смольного.

Топонимическая комиссия постановила присвоить наименования двум участкам в Выборгском районе. Таким образом, название "1-е Парголово" получил участок между Суздальским проспектов, улицей Хошимина и Композиторов, Петровской улицей, Суздальским шоссе и Нижним Большим Суздальским озером.

Помимо этого, район "Парнас" должен появиться на территории от улицы Шишкина, проспекта Энгельса до улицы Валерия Гаврилина в поселке Парголово.

Фото: Смольный