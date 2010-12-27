Два дома на Петроградской стороне признали региональными памятниками

Решение принято комитетом по государственному контролю.

Охранный статус получили жилой дом на Мичуринской улице и жилой дом специалистов "Свирьстроя" на Малом проспекте Петроградской стороны. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Смольного.

Дом на Мичуринской улице представляет градостроительную доминанту в панораме застройки набережной Невы. В этом доме жили писатель Федор Абрамов, контр-адмирал Петр Папкович и народный артист СССР Кирилл Лавров. Дом специалистов "Свирьстроя" является единственным осуществленным проектом жилого дома в творчестве мастера архитектуры Игоря Явейна. В этом доме жили многие выдающиеся деятели науки и культуры: поэт, прозаик, собиратель материалов об Анне Ахматовой и Николае Гумилеве.

Решение принято комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Фото: Piter.tv