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Два человека погибли в ДТП в Лахте
Сегодня, 12:13
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TretyakovaS

Два человека погибли в ДТП в Лахте

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Еще три человека попали в больницу с различными травмами.

В ночь на 28 апреля произошло жуткое ДТП с участием иномарки. В аварии есть погибшие и пострадавшие. 

Авария произошла около 01:50. Автомобиль Kia Rio под управлением 33-летнего мужчины у дома 1 по Лахтинскому проспекту врезался в бетонную опору осветительного столба. В результате столкновения погиб водитель и его пассажир. Еще трое мужчин были  госпитализированы в военно-медицинскую академию и Городскую больницу №3. По словам очевидцев, водитель был не пристегнут и пытался обогнать такси, после столкновения его выбросило из машины. По информации АН "Оперативное прикрытие", были установлены личности двух госпитализированных: это приезжие из Средней Азии 26-ти и 37-ми лет. Владельцем автомобиля является 42-летний житель Красносельского района.

Проводится проверка.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Сегодня 15:47

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