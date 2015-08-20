Духовный целитель предсказала новую жизнь после солнечного затмения

Духовный целитель из Великобритании утверждает ,что затмение, которое состоится 21 августа, изменит жизнь людей, и это станет началом новой эры.

Каролин Комберти считает, что ее нестандартный подход к исцелению через музыку и звуки поможет людям обрести гармонию с собой и миром. Экстрасенсы и целители со всего мира соберутся в Гластонбери в 22.30 (по МСК) с целью выполнения конкретного обряда. Подобный обряд будет совершен и в одном из городов Египта.

Как сообщают британские СМИ, Каролина заявляет, что ритуалы помогут человечеству вспомнить, что в далеком прошлом оно было малой составляющей большого макромира. Эти познания изменят мир в дальнейшем. Также целительница отметила, что во время солнечного затмения необходимо визуализировать счастливую картину своей жизни и загадать желания, которые непременно сбудутся.

Согласно словам целительницы, когда-то все живые существа были микрокосмическими частями большого макромира, но человечество забыло об этом. Духовный целитель уверена, что обряд, который она предлагает провести, запустит мощные энергетические стрелы, заставляющие людей убедиться в своей "божественной связи с великим целым, с одним сердцем и источником Вселенной".

Обряд ориентирован на запуск энергии, которая сможет помочь человеку вспомнить о его взаимосвязи с Миром.

Солнечное затмение увидят, к сожалению, не все, а только жители США.