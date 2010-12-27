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Дух Баухауса (Beat Film Festival)
Сегодня, 21:30
529
Rybka123

Дух Баухауса (Beat Film Festival)

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Путешествия по городам севера и юга в поисках сути великой школы

Немецкие документалисты Нильс Болбринкер и  Томас Тильш постарались снять кино про школу Баухаус – школу строительства и художественного конструирования. Данная картина не только об академическом, но и жизненном. В ней авторы запечатлели суть современной культуры.

Длительность: 95 минут
Язык: английский, русский, немецкий, испанский

Место: ул. Новый Арбат, 24 (Москва) 

*Beat Film Festival — фестиваль документального кино о новой культуре, одно из главных событий лета, собирающее десятки тысяч зрителей.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Кино,

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