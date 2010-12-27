Дух Баухауса (Beat Film Festival)

Путешествия по городам севера и юга в поисках сути великой школы

Немецкие документалисты Нильс Болбринкер и Томас Тильш постарались снять кино про школу Баухаус – школу строительства и художественного конструирования. Данная картина не только об академическом, но и жизненном. В ней авторы запечатлели суть современной культуры.

Длительность: 95 минут

Язык: английский, русский, немецкий, испанский

Место: ул. Новый Арбат, 24 (Москва)

*Beat Film Festival — фестиваль документального кино о новой культуре, одно из главных событий лета, собирающее десятки тысяч зрителей.