Дух Баухауса (Beat Film Festival)

Немецкие документалисты Нильс Болбринкер и Томас Тильш постарались снять кино про школу Баухаус – школу строительства и художественного конструирования. Данная картина не только об академическом, но и жизненном. В ней авторы запечатлели суть современной культуры.
Длительность: 95 минут
Язык: английский, русский, немецкий, испанский
Место: ул. Новый Арбат, 24 (Москва)
*Beat Film Festival — фестиваль документального кино о новой культуре, одно из главных событий лета, собирающее десятки тысяч зрителей.
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