Дуглас Сантос рассказал о потенциале Малкома

Игрок перешел в "Зенит" из "Барселоны" за 40 млн евро.

Бразильский защитник "Зенита" Дуглас Сантос охарактеризовал игру своего соотечественника Малкома, который перешел в стан "сине-бело-голубых" из испанской "Барселоны".

С Малкомом мы встретились в олимпийской сборной. Мы будем продолжать улучшать взаимопонимание. У него невероятный потенциал. Он будет очень полезен "Зениту",

— сказал Сантос

Напомним, что 2 августа Малком официально перешел в "Зенит". Петербургский клуб заплатил за Малкома 40 млн евро и плюс 5 млн евро в виде бонусов. Бразилец начал свою карьеру в 2014 году, когда дебютировал за родную команду. В 2015 году он стал игроком молодежной сборной Бразилии и принял участие в чемпионате Южной Америки U-20. В этом же году выступил на ЧМ-2015 среди молодежных сборных. В 2016 играл в составе французского "Бордо", а в июле 2018 перешел в "Барселону".

В субботу, 17 августа, "Зенит" сыграет против "Ахмата" в рамках 6-го тура РПЛ. Матч пройдет в Петербурге в 19:00.

Фото: ФК "Зенит"