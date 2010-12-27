Дрозденко провел проверку тренировочных баз и гостиницу для размещения спортсменов во время ЧМ-2018

Вместе с Дрозденко на проверке присутствовал полномочный представитель Президента России в СЗФО Александр Беглов.

Сегодня, 2 мая, полномочный представитель Президента России в СЗФО Александр Беглов вместе с главой региона Александром Дрозденко провели проверку футбольной тренировочной базы, гостиницу для размещения спортсменов, благоустройство населенных пунктов и качество дорог на пути к объектам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Александр Беглов назвал высокой готовность объектов в Ленинградской области к приёму Чемпионата мира по футболу.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о дальнейших планах по использованию областью нового спортивного объекта в Рощино.

По завершении ЧМ-2018, регион намерен принять участие в программе "Наследие", с тем, чтобы стадион был передан в собственность области. Планируем увеличить количество трибун, чтобы на стадионе было 3 тысячи посадочных мест и провести сертификацию площадки по требованиям РФПЛ. В зависимости от результатов, которые в нынешнем сезоне покажет областная футбольная команда "Тосно", стадион будет использоваться либо как тренировочная база, либо как основной игровой стадион. Также здесь будет играть молодёжная команда "Тосно". И, конечно, стадион станет основной площадкой для проведения областных футбольных турниров. Заявил Дрозденко

Сегодня же на тренировочной базе в Рощино состоится техническое открытие – по информации администрации, первыми посетителями стадиона станут жители посёлка.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области