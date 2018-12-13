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Дрозденко проведет телефонную линию с жителями Ленобласти 6 мая
Сегодня, 12:05
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KaterinaKono13

Дрозденко проведет телефонную линию с жителями Ленобласти 6 мая

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Позвонить губернатору можно будет сегодня по номеру +7(81361)315-01 с 16:00 до 17:00.

Сегодня, 6 мая, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поговорит по телефону с жителями Выборга и других районов Ленобласти в формате "прямую линии". Дрозденко лично обсудит наболевшие вопросы с позвонившими жителями региона.

Позвонить губернатору можно будет в течение часа, с четырех часов дня до пяти часов вечера.

Обратиться к представителям власти можно по номеру 006, который набирается со стационарного телефона. Звонок бесплатный. Также с Дрозденко можно связаться по номеру +7(81361)315-01. Его стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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