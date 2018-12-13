Дрозденко проведет телефонную линию с жителями Ленобласти 6 мая

Позвонить губернатору можно будет сегодня по номеру +7(81361)315-01 с 16:00 до 17:00.

Сегодня, 6 мая, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поговорит по телефону с жителями Выборга и других районов Ленобласти в формате "прямую линии". Дрозденко лично обсудит наболевшие вопросы с позвонившими жителями региона.

Позвонить губернатору можно будет в течение часа, с четырех часов дня до пяти часов вечера.