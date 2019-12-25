Дрозденко назвал три приоритета в работе Общественной палаты Ленобласти

Общественная палата Ленобласти обновилась почти на 70% и начала работу

Общественная палата Ленинградской области VII созыва начала работу. Губернатор Александр Дрозденко обозначил три ключевых направления ее деятельности: поддержку участников СВО и их семей, общественный контроль и содействие гражданским инициативам.

Председателем палаты избрали Дмитрия Пуляевского. Он 18 лет руководил Сосновоборским городским округом, а также работал в Законодательном собрании и Общественной палате региона.

По словам Дрозденко, состав нового созыва обновился почти на 70 %. В него вошли ветераны СВО, представители общественных организаций, социальные предприниматели, врачи, педагоги и волонтеры. Губернатор рассчитывает на их опыт и готовность участвовать в решении сложных вопросов.

В рамках общественного контроля палата будет уделять внимание здравоохранению, образованию, жилищно-коммунальному хозяйству, экологии и благоустройству. Еще одной задачей станет поддержка инициатив жителей.

Дрозденко призвал членов палаты настойчиво заниматься проблемами, даже если их решение кажется сложным. Он также заявил о готовности выслушивать обоснованную критику, рассматривать предложения и при необходимости корректировать решения регионального правительства.

Фото: MAX/Дрозденко