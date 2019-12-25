Дроны смогут находить людей по крику

Систему уже испытали в полевых условиях.

Институт связи, обработки информации и эргономики Фраунгофера создал прототип акустической системы для дронов, чтобы находить людей по крику и другим импульсивным звукам. Такая система поможет определить местонахождение людей, которые пострадали в стихийных бедствиях. По информации акустического сообщества Америки, в полевых условиях систему уже испытали.

Для того, чтобы система могла отличить человеческий крик от других звуков, инженеры создали базу так называемых "импульсивных" шумов.

При проведении экспериментов система смогла определить, где находится человек за несколько секунд после того, как засекла крик человека.

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