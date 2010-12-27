В Петербурге 3 июля будет пасмурно и сыро

Столбик термометра будет находиться на уровне +16..+18 градусов.

В середине рабочей недели в Петербурге ожидается прохладная и пасмурная погода. Также в городе пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах ожидаются даже ливни с грозами. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице.

В течение дня, 3 июля, погода будет облачной с прояснениями. Ветер будет дуть с запада со скоростью 7-12 м/с. В прибрежных районах после обеда порывы ветра смогут достигать 15 м/с.

Стобик термометра будет находиться на уровне +16..+18 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы, практически не изменится. Подобная погода продержится в Петербурга до конца этой недели.

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