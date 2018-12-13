Второй майский день принесет в Петербург дождь и похолодание

Днем дождь может охватить почти все районы Петербурга.

Погода в Петербурге на майских праздниках немного испортится. Так 2 мая столбик термометра не поднимется выше плюс 14 градусов, возможны небольшие осадки. В первый майский день было +18 градусов. Об этом сообщает пресс-служба городского МЧС.

Днем дождь может охватить почти все районы Петербурга. Также усилится и ветер, его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление несколько будет снижаться.

Самая низкая температура в Петербурге 2 мая была зафиксирована в 1885 году, тогда столбик термометра опустился до минус 6 градусов, самым теплым этот день был в 1934 году – плюс 26 градус.

Видео: Piter.TV