К 2030 году почти во всех деревнях и селах должен появиться качественный интернет

Эта работа ведется в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства".

Качественным и устойчивым интернетом к 2030 году в России планируют охватить до 97% деревень и сел. В проекте уже есть значительные результаты: к концу прошлого года эти показатели достигли более 93%. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата. Региональное развитие технологической инфраструктуры обсуждали на полях 59-й сессии Комиссии ООН.

С докладом выступил заместитель руководителя ведомства Сергей Окладников. Он обратил внимание, что полностью реализовать проект "Устранение цифрового неравенства" планируют к 2036 году. Речь идёт о малых населённых пунктах с населением от ста до одной тысячи человек.

Также Сергей Окладников отметил, что одним из главных приоритетов госполитики сегодня остается защита персональных данных населения. В последние годы в стране приняли ряд законодательных актов для усиления ответственности компаний за утечки данных.

Ранее в России операторы связи и маркетплейсы начали предупреждать о возможных сбоях при использовании VPN.

Фото: официальный сайт постоянного представительства Российской Федерации при ООН