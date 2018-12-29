На Новочеркасском проспекте машина доставки еды врезалась в маршрутку

Пассажиры и водители не пострадали.

В Красногвардейском районе Петербурга поздно вечером 8 декабря в автомобильной аварии пострадала легковушка, принадлежащая компании по доставке еды. Машина врезалась на Новочеркасском проспекте в маршрутное такси. По словам очевидцев, в результате ДТП пострадавших нет.

Местные жители отметили, что, очевидно, водитель доставки "Yami Yami" не следовал безопасному расстоянию между транспортными средствами. Из-за резкого сокращения дистанции шофер неожиданно влетел в впереди едущий микроавтобус.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб