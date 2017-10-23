Дорожники Петербурга сменили воду на солевую смесь перед заморозками

В воскресенье, 22 октября, завершился летний сезон у дорожных рабочих. Перед первыми заморозками в Северной столице улицы перестали мыть водой.

Дорожные рабочие завершили летний сезон уборки дорог. Теперь помывка улиц водой сменилась обработкой слабосолевым раствором. Некоторые водители принимают за водные процедуры на дорогах процесс обработки опасный участков солевой смесью.

При угрозе заморозков отряды дорожников в сопровождении спецтехники будут дежурить на мостах, путепроводах, набережных, спусках и подъемах, которые находятся в ведении комитета по благоустройству.

Всего за минувший сезон с улиц вывезли 162 тысячи тонн мусора и смета. Самосвалы сделали 16 тысяч рейсов для уборки этого объема. Для мытья улиц использовали 870 тысяч тонн воды.

В минувшую субботу в городе прошел общегородской субботник. Около 210 тысяч петербуржцев вышли на уборку улиц. Они помогли службам в сборе листьев и мусора в садах и парках, во дворах.