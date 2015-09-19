В Петербурге уроженец Азербайджана стукнул дубинкой владельца иномарки

Дорожная разборка случилась днем 14 августа.

На мосту Александра Невского в Петербурге южанин ударил водителя иномарки. Об этом 15 августа сообщает "Фонтанка".

Дорожная разборка случилась днем 14 августа. Владелец "Ланоса" подрезал на мосту уроженца Азербайджана на "девятке". Обиженный мужчина не стал церемониться и проводить долгие беседы. Он просто вышел из авто и стукнул владельца "Ланоса" телескопической указкой по голове, просунув левую руку в окно автомобиля.

Пострадавший обратился в полицию и попросил наказать южанина, который возит с собой оружие. В жалобе он указал, что хулиган причинил ему "физическую боль и моральные страдания".

Ранее сообщалось, что пассажирский автобус "Москва - Симферополь" протаранил КАМАЗ под Воронежем.

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