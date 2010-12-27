Администрация Выборгского района обратилась в областной Водоканал насчет закрытия люков

Вопрос о надлежащем содержании люков регулярно рассматривался на внутренних совещаниях с коммунальными службами.

Администрация Выборгского района обратилась в областной Водоканал по поводу выполнения работ по устранению провалов вблизи канализационных люков и закрытию люков коммуникационных колодцев.

21 февраля специалистами комитета дорожного хозяйства администрации Выборгского района был проведен комиссионный выезд по обследованию состояния автомобильных дорог в местах вскрытия асфальта при проведении санации канализационных коллекторов в Выборге.

Зафиксированы актами объекты, которые необходимо незамедлительно привести в порядок.

В частности, выявлено, что дорожное полотно по ул. Крепостной, бульвару Кутузова, ул. Кеппа, ул. Мира, ул. Садовая, Московскому проспекту имеют множественные дефекты (провалы, неровности). Отсутствует крышка канализационного люка около дома № 17 по бульвару Кутузова.

Фотофиксация и акт обследования направлены в "Леноблводоканал" для принятия незамедлительных мер. Устранить дефекты рекомендовано до 25 февраля 2019 года.

Отметим, что представители Водоканала на рабочем совещании, которое прошло 18 февраля, сообщили, что мероприятия будут выполнены. Вопрос о надлежащем содержании люков регулярно рассматривался на внутренних совещаниях с коммунальными службами.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО