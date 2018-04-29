Дорожные войны: в Петербурге мужчины на ходу крушили бетономешалку (видео)

В сети появилось видео, как двое мужчин на ходу пытались разбить стекла бетономешалке, повиснув на машине.
Как сообщают очевидцы, действие происходило в Шушарах, на пересечении улиц Валдийская и Пушкинская. На кадрах видно, как двое мужчин, повиснув на бетономешалке, на ходу пытаются нанести повреждения автомобилю. Водитель бетономешалки сигналил, но транспортное средство останавливать не торопился.
Причины такого поступка мужчин, как и их дальнейшая судьба, неизвестны.
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