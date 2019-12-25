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Мурино и Бугры готовятся к дорожным изменениям
Сегодня, 12:35
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Мурино и Бугры готовятся к дорожным изменениям

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Для жителей Мурино и Бугров появились хорошие новости. Власти Ленобласти собираются обновить дороги к населенным пунктам.

Новый виток в развитии пригородных районов приближается к своему завершению. К началу осени, обновление дорожной инфраструктуры обещает придать новый облик участку Шоссейной улицы и дороге вдоль КАДа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Инициатива по обновлению дорожной сети не останавливается на этом. В списке обновлений появились ещё три важных направления: Невская Дубровка от Новой Пустоши, подъезд к деревне Углово, Дунайский проспект у одноимённой железнодорожной станции.

Важно отметить, что эти изменения являются частью программы дорожных ремонтов, запущенной весной по поручению губернатора Александра Дрозденко.

Ранее сообщалось, что петербуржцам рассказали, где будут работать комплексы видеофиксации с 14 августа.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: дороги, кад, ленобласть
Категории: Лента новостей, Общество, Автомобильные новости, Новости Ленинградской области,

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