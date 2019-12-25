Петербуржцам рассказали, где будут работать комплексы видеофиксации с 14 августа

Опубликованы адреса, на которых мобильные комплексы фиксации скоростных нарушений начнут работу в Санкт-Петербурге с 14 по 20 августа.

В целях обеспечения дорожной безопасности и соблюдения правил дорожного движения в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, ГИБДД объявляет о начале работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В период с 14 по 20 августа команды мобильных комплексов будут оперативно действовать на различных участках города и области, подверженных повышенной опасности из-за скоростных нарушений.

Так, например, автомобилистам стоит быть внимательнее на Витебском проспекте, Киевском шоссе, Приморском шоссе и так далее. Весь список можно посмотреть на сайте Городского мониторингового центра.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе полиция провела очередной рейд по таксистам.

Фото: Piter.TV