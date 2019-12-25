Петербуржцам рассказали, где будут работать комплексы видеофиксации с 14 августа

В целях обеспечения дорожной безопасности и соблюдения правил дорожного движения в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, ГИБДД объявляет о начале работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
В период с 14 по 20 августа команды мобильных комплексов будут оперативно действовать на различных участках города и области, подверженных повышенной опасности из-за скоростных нарушений.
Так, например, автомобилистам стоит быть внимательнее на Витебском проспекте, Киевском шоссе, Приморском шоссе и так далее. Весь список можно посмотреть на сайте Городского мониторингового центра.
Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе полиция провела очередной рейд по таксистам.
Фото: Piter.TV
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